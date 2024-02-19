Kapaklı'da Aranan 2 Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Kapaklı'da Aranan 2 Şahıs Yakalandı

Kapaklı\'da Aranan 2 Şahıs Yakalandı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs yakalandı. Aranan şahıslardan biri 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmışken, diğeri ise çocuğa cinsel istismar suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası almıştı. Yakalanan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

19.02.2024 13:47
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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs yakalandı.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan saha çalışmaları sonucunda 3 yıl 9 ay kesilmiş hapis cezası bulunan M.G. ve çocuğa cinsel istismar suçundan 5 yıl 10 ay kesilmiş hapis cezası bulunan O.Y. yakalandı.

Polis ekipleri tarafından yakalanan şahıslar, emniyetteki işlemleri sonrası çıkarıldıkları adli makamlar tarafından tutuklandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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