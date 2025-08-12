Kapaklı\'da Çatı Yangını Kontrol Altına Alındı

Tekirdağ Kapaklı ilçesinde bir apartmanın çatı katında kaynak yapıldığı sırada çıkan yangını itfaiye ekipleri büyümeden kontrol altına aldı.

Yaşanan yangın, Kapaklı Cumhuriyet Mahallesi Dumlupınar Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın çatı katında meydana geldi. İddiaya göre, çatı katında kaynak yapıldığı sırada yangın meydana geldi.

Çatıdan çıkan dumanları gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına aldı. Herhangi bir yaralananın olmadığı yangınla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ