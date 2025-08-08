Kapaklı'da Çocuk Elektrik Akımına Kapıldı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde inşaat alanına giren çocuk, elektrik akımına kapılarak yaralandı. Yaşanan olayda yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Yaşanan olay, Kapaklı ilçesi Vatan Mahallesi Erbay Caddesi'nde bulunan bir inşaat alanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, devam eden inşaat alanına giren 8 yaşındaki M.Y. isimli çocuk elektrik akımına kapıldı.

Durumu gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çocuğu ambulans ile Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ