Kapaklı'da Kaçak Sigara Operasyonu: 2 Adres Arandı, 2 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Kapaklı'da Kaçak Sigara Operasyonu: 2 Adres Arandı, 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kapaklı\'da Kaçak Sigara Operasyonu: 2 Adres Arandı, 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi İstiklal Caddesi ve Cumhuriyet Mahallesi Vatan Caddesi'nde bulunan iki iş yerine düzenledikleri operasyonda, 1 adet ruhsatsız tabanca, 62 adet fişek, 33 adet kaçak elektronik sigara, 3 kutu 200'li basılmış tütün ve 100 paket basılmış tütün ele geçirdi. Operasyon sonucunda iş yeri sahipleri L.K. ve Y.S. gözaltına alındı.

20.03.2024 00:40  Güncelleme: 00:43
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Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 farklı adrese kaçak sigara operasyonu düzenlendi.

Kapaklı'da İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Atatürk Mahallesi İstiklal Caddesi ve Cumhuriyet Mahallesi Vatan Caddesi'nde bulunan iki iş yerine operasyon yapıldı.

Bahse konu adreslerde arama gerçekleştiren ekipler, 1 adet ruhsatsız tabanca, 62 adet fişek, 33 adet kaçak elektronik sigara, 3 kutu 200'li basılmış tütün ve 100 paket basılmış tütün ele geçirildi.

Ayrıca iş yeri sahibi olan L.K. ve Y.S. isimli şahıslar gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kapaklı'da Kaçak Sigara Operasyonu: 2 Adres Arandı, 2 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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