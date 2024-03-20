Kapaklı\'da Kaçak Sigara Operasyonu: 2 Adres Arandı, 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 farklı adrese kaçak sigara operasyonu düzenlendi.

Kapaklı'da İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Atatürk Mahallesi İstiklal Caddesi ve Cumhuriyet Mahallesi Vatan Caddesi'nde bulunan iki iş yerine operasyon yapıldı.

Bahse konu adreslerde arama gerçekleştiren ekipler, 1 adet ruhsatsız tabanca, 62 adet fişek, 33 adet kaçak elektronik sigara, 3 kutu 200'li basılmış tütün ve 100 paket basılmış tütün ele geçirildi.

Ayrıca iş yeri sahibi olan L.K. ve Y.S. isimli şahıslar gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ