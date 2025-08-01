Kapaklı\'da Kaza: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması 1 kişi yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 31 Temmuz Perşembe günü 23.00 sularında Kapaklı ilçesi Pınar Bulvarı ile istiklal Caddesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Pınar Bulvarı'ndan İstiklal Caddesi'ne dönen K.K. idaresindeki otomobil ile Pınar Bulvarı'nda seyir halinde ilerleyen A.B. idaresindeki motosiklet çarpıştı. Kazanın etkisiyle takla atarak yere düşen motosiklet sürücüsü A.B., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulans ile Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı, bölgedeki güvenlik kamerasına anbean yansırken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ