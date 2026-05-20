Kapaklı\'da Motosiklet Kazası: Bir Yaralı

TEKİRDAĞ (İHA) – Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Yıldızkent Köprülü Kavşağı çıkışında Çerkezköy istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.D. yönetimindeki otomobil ile S.E. idaresindeki motosiklet köprü çıkışında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrulan sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekiplerince yapılan yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ