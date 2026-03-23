Kapaklı\'da Motosikletli Kurye Yaralandı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde otomobille çarpışan motosikletli kurye yaralandı.
Kaza, Kapaklı ilçesi Pınar Bulvarı ile İstiklal Caddesi kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki otomobil motosikletli kuryeye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kurye yaralandı. Yaralıya olay yerinde ilk müdahale yapılırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ
