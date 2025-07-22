Kapaklı\'da Tarihi Eser Operasyonu

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde düzenlenen operasyonda 256 adet tarihi obje ve çeşitli materyaller ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince tarihi eser kaçakçılığı faaliyetlerine karşı Kapaklı ilçesinde yapılan çalışmalarda; 256 adet obje ve madeni para, 2 adet Osmanlı merasim süngüsü, 1 adet çakmaklı tüfek, 1 adet yüzük objesi ve 50 adet tabanca fişeği ele geçirilmiştir.
Konu ile ilgili olarak gözaltına alınan 1 şüpheli şahsa yasal işlem yapıldı. - TEKİRDAĞ
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