Bartın-Kastamonu sınırındaki Kapısuyu plajında askeri insansız hava aracından sonra ölü yunus balığı bulundu.
Bartın'ın Kurucaşile ilçesi sınırlarında yer alan Kapısuyu Plajı'nda karaya bir askeri İnsansız Hava Aracı (İHA) vurmuş ve jandarma tarafından incilenmek üzere Ankara'ya gönderilmişti. İHA'nın bulunmasının ardından aynı sahilde şimdi de ölü yunus balığı bulundu.
Yunus balığının önceden telef olduğu ve dalgaların sahile sürüklediği ya da kefal balıklarını kovalarken sahile vurmuş olabileceği tahmin ediliyor. - BARTIN
Son Dakika › 3. Sayfa › Kapısuyu Plajı'nda Ölü Yunus Bulundu - Son Dakika
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