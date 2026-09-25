Kapitan Andreevo\'da 20-23 Eylül\'de 81 bin 385 euro ve 19 bin 750 dolar bulundu

Edirne Kapıkule karşısındaki Bulgaristan'ın Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda gümrük ekiplerince gerçekleştirilen kontrollerde, farklı araç ve yolcularda beyan edilmemiş 81 bin 385 euro ve 19 bin 750 ABD doları ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, 20-23 Eylül 2026 tarihleri arasında ülkeden çıkış yapan araçlara yönelik gerçekleştirilen detaylı gümrük kontrollerinde, beyan edilmemiş yüklü miktarda nakit para tespit edildi. Sadece 20 Eylül tarihinde 6 ayrı olayda beyan edilmemiş döviz taşıma girişimi engellendi.

Kontroller kapsamında Türk plakalı bir otobüste yolculuk yapan Romanya vatandaşı bir kişinin üzerinde arama gerçekleştirildi. Şahsın ayakkabısında 3 bin dolar, çantasında ise 10 bin dolar bulundu.

Aynı gün başka bir otobüste yapılan kontrolde ise 3 Romanya vatandaşının kişisel bagajlarında toplam 29 bin 635 euro ve 6 bin 750 dolar beyan edilmemiş nakit para ele geçirildi.

Türkiye'ye otomobille seyahat eden Sırp vatandaşının üzerinde ise 12 bin 950 euro bulundu. Paranın bir bölümünün pantolon cebinde, bir bölümünün ise el çantasında olduğu belirlendi.

Bir Alman vatandaşı tır şoförünün bavulunda yapılan aramada da eşyaların çeşitli bölümlerine gizlenmiş 16 bin 800 euro ele geçirildi.

23 Eylül'de ise Avusturya'dan Bulgaristan ve Türkiye üzerinden İran'a seyahat eden İran vatandaşı bir kişinin aracında yapılan detaylı gümrük kontrolünde 22 bin euro bulundu.

Beyan edilmeyen paralara el konulurken, olaylarla ilgili şahıslar hakkında Para Kanunu kapsamında işlem başlatıldı.