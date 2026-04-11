Kapkaççıya Kapatmayan Kuyumcu Peşinden Koştu

Hatay'da elinde taşıdığı para dolu çantayı sinsice kendisine yaklaşan kapkaççıya kaptırmayan kuyumcu İsmail Cabiroğlu'nun o anları kameraya yansıdı. Kapüşonlu kapkaççının saldırısından kurtulup metrelerce peşinden koşan Cabiroğlu, "Yakalayamadığım için çok pişmanım keşke yakalayabilseydim" dedi.

Antakya ilçesinde esnaf olan İsmail Cabiroğlu, 40 yıldan fazla süredir kuyumculuk yaparak geçimini sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta Perşembe günü aracıyla iş yerine gelen Cabiroğlu, aracını park ettikten sonra içi para dolu iş çantasıyla kuyumcu dükkana gitmek için harekete geçti. Cabiroğlu, iş yerine ulaşmasına metreler kala daha önce hiç görmediği bir şahıs tarafından kapkaça uğradı. Elindeki para dolu çantayı kapkaççıya kaptırmayan Cabiroğlu, şahsı koşarak yakalamak istese de başarısız oldu. Kuyumcu Cabiroğlu'nun aracını park edip, el çantasıyla iş yerine yürüdüğü esnada kapkaççının saldırısına uğradığı ve şahsı yakalamak için metrelerce kovaladığı anlarsa anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Kapkaçının peşinden koştuktan sonra iş yerine gelen Cabiroğlu, kapkaççıdan şikayetçi oldu. Cabiroğlu'nun şikayeti üzerine harekete geçen polis ekipleri, kapkaççıyı kısa sürede yakalamayı başardı. Kendisine saldıran kapkaççının serbest kalmasına tepki gösteren Cabiroğlu, yaptığı işi beceremediği için kapkaççının serbest bırakılmasının mükafat olduğunu söyledi..

"İş yerine doğru gelirken arkadan sinsi sinsi yaklaşarak kapkaççılığa teşebbüs etti ama çantayı alamadı, bende peşinden koştum ama maalesef yakalayamadım"

Para dolu çantayı çalmaya çalışan kapkaççının mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldığını söyleyen kuyumcu İsmail Cabiroğlu, "Ben 40 küsur yıldan beri kuyumcuyum. Geçen hafta perşembe günü, sabah saat 09.27 geçe arabamı park ettim. Park ettikten sonra dükkanıma doğru geliyordum. Elimde bir iş çantası vardı ve hava yağmurluydu. Tanımadığım biri kapüşonunu çekmiş, dükkana doğru gelirken arkadan sinsi sinsi yaklaşarak kapkaççılığa teşebbüs etti ama çantayı alamadı. Kapkaççı koşmaya başladıktan sonra bende peşinden koştum ama maalesef yakalayamadım. Yakalayamadığım için çok pişmanım keşke yakalayabilseydim. Şikayetçi oldum, ondan sonra emniyet güçleri Allah razı olsun. Gittiler ve kapkaççıyı yakaladılar. Bugün de öğrendiğim kadarıyla denetimli serbestlikten serbest bırakılmış. Eğer vatandaş suç işleyip de serbest bırakılacaksa o zaman biz bu adamı tutup linç etmemiz lazımdı. O zaman ancak kendimize geliriz. Bize şu an yazık oldu. Adam yaptığıyla karlı kaldı. Biz bize olan olayla kötü olduk. Çantam çalınsaydı adam kara geçecekti, biz de zarar edecektik. Çaldığı içinde o zaman herhalde hapse geçerdi. Çünkü yaptığı işi beceremediği için onu serbest bıraktılar ve bir nevi mükafat verdiler" ifadelerini kullandı. - HATAY