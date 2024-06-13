Kara Kuvvetleri Komutanı ve 1. Ordu Komutanı Tekirdağ Valisini Ziyaret Etti

3.Sayfa

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü makamında ziyaret etti.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve 1. Ordu Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun Vali Soytürk'ü ziyaretine 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, Kara Kuvvetleri Lojistik Başkanı Tümgeneral Alparslan Kılınç, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Uğurlu da eşlik etti. - TEKİRDAĞ