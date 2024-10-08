Karabağlar'da Şiddet Olayı: Kız Şikayetçi Olmadı - Son Dakika
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Karabağlar'da Şiddet Olayı: Kız Şikayetçi Olmadı

Karabağlar\'da Şiddet Olayı: Kız Şikayetçi Olmadı

İzmir'de bir genç kız, erkek arkadaşı tarafından sokak ortasında darp edildi ama şikayetçi olmadı.

08.10.2024 13:43
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İzmir'in Karabağlar ilçesinde, sokak ortasında erkek arkadaşı tarafından defalarca yumruklanan genç kız, yine de suç makinesinin peşinden gitmeye devam etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, genç kızın saldırgandan şikayetçi olmadığı fakat yakalanan şüphelinin çok sayıdan suçtan hakkında yakalama kararı olduğu öğrenildi.

Olay, gece saatlerinde Karabağlar ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen genç bir kız, erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen Şeyhmus K. (27), tarafından sokak ortasında defalarca yumruklu saldırıya uğradı. Mahalle sakinlerine aldırış etmeyen ikili, bir süre sokak ortasında kavgalarına devam etti.

Dehşet anları cep telefonu kamerasına yansıdı

Gürültü seslerini duyan mahalle sakinlerinden birisi ise o anları cep telefonu ile kayda aldı. Görüntülerde; Şeyhmus K.'nin kendisine tekme ve tokat atan genç kıza defalarca yumruk attığı ve araya girmek isteyen bir mahalleli ile aralarında kısa süreli itiş kakışın ardından arka cebinden bir cisim çıkardığı, yere düşen cismi alırken vatandaşın kaçtığı, bu esnada motosiklet ile kendilerine yaklaşan kişinin ise olaya hiçbir şekilde müdahale etmediği, bir başka vatandaşın ise saldırganın omuzuna dokunarak gitmelerine yol verdiği görülüyor.

Defalarca yumruklanmasına rağmen saldırgandan şikayetçi olmadı

İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, saldırgan Şeyhmus K.'yi kısa sürede yakaladı. Çok sayıda suçtan dosyası bulunan ve hakkında yakalama kararı olduğu belirlenen Şeyhmus K., gözaltına alınırken, darp olayıyla ilgili ise genç kızın karakola giderek suç makinesinden şikayetçi olmadığı öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Karabağlar'da Şiddet Olayı: Kız Şikayetçi Olmadı - Son Dakika

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