Karabük Belediyesi, Emeklilere Ücretsiz Toplu Taşıma ve Su Kullanımı İmkanı Sağlayacak

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'nin emekliler için toplu taşıma ve su kullanımının ücretsiz olmasına yönelik kararı AK Parti meclis üyelerinin desteğiyle kabul edildi.
Karabük Belediyesi Rafet Vergili, geçtiğimiz günlerde kentteki emeklilerin toplu taşıma ve su kullanımından ücretsiz faydalanacaklarını duyurmuştu. Başkan Vergili'nin çağrısı üzerine belediye meclisini olağanüstü toplandı.
Toplantıda konuşan AK Parti Meclis Üyesi Osman Köşker, emeklilere yönelik alınan kararın her zaman destekçisi ve arkasında olacaklarını belirtti.
Konuşmanın ardından meclisinin tek gündem maddesi olan "emekli vatandaşların su kullanımı ve Karabük Belediyesi Ulaşım A.Ş.'ye ait şehir içi toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanmaları" maddesi AK Parti meclis üyelerinin desteğiyle kabul edildi.
Alınan karar sonrası toplantı sona erdi. - KARABÜK
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