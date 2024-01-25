 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Karabük Belediyesi, Emeklilere Ücretsiz Toplu Taşıma ve Su Kullanımı İmkanı Sağlayacak - Son Dakika
Üye Girişi

Karabük Belediyesi, Emeklilere Ücretsiz Toplu Taşıma ve Su Kullanımı İmkanı Sağlayacak

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'nin emekliler için toplu taşıma ve su kullanımının ücretsiz olmasına yönelik kararı AK Parti meclis üyelerinin desteğiyle kabul edildi. Kararın ardından toplantı sona erdi.

Karabük Belediyesi, Emeklilere Ücretsiz Toplu Taşıma ve Su Kullanımı İmkanı Sağlayacak
25.01.2024 - 20:36,
Abone Ol

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'nin emekliler için toplu taşıma ve su kullanımının ücretsiz olmasına yönelik kararı AK Parti meclis üyelerinin desteğiyle kabul edildi.

Karabük Belediyesi Rafet Vergili, geçtiğimiz günlerde kentteki emeklilerin toplu taşıma ve su kullanımından ücretsiz faydalanacaklarını duyurmuştu. Başkan Vergili'nin çağrısı üzerine belediye meclisini olağanüstü toplandı.

Toplantıda konuşan AK Parti Meclis Üyesi Osman Köşker, emeklilere yönelik alınan kararın her zaman destekçisi ve arkasında olacaklarını belirtti.

Konuşmanın ardından meclisinin tek gündem maddesi olan "emekli vatandaşların su kullanımı ve Karabük Belediyesi Ulaşım A.Ş.'ye ait şehir içi toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanmaları" maddesi AK Parti meclis üyelerinin desteğiyle kabul edildi.

Alınan karar sonrası toplantı sona erdi. - KARABÜK

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Karabük Belediyesi, Rafet Vergili, AK Parti, Yerel yönetim, Ulaşım, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Karabük Belediyesi, Emeklilere Ücretsiz Toplu Taşıma ve Su Kullanımı İmkanı Sağlayacak - Son Dakika


00:15
İnci Taneleri dizisinin ilk bölümünde Dilber'in dansı büyük ilgi gördü İnci Taneleri dizisinin ilk bölümünde Dilber'in dansı büyük ilgi gördü
23:36
Sacha Boey'e de değindi! Okan Buruk'tan İstanbulspor maçı değerlendirmesi Sacha Boey'e de değindi! Okan Buruk'tan İstanbulspor maçı değerlendirmesi
22:54
Sarıyer'de çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek bulundu Sarıyer'de çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek bulundu
22:35
Resmi görüşmeler başladı! Sacha Boey 25 milyon euroya Bayern Münüh'e transfer oluyor Resmi görüşmeler başladı! Sacha Boey 25 milyon euroya Bayern Münüh'e transfer oluyor
22:05
İsveç'in NATO'ya katılım protokolü Resmi Gazete'de yayımlandı İsveç'in NATO'ya katılım protokolü Resmi Gazete'de yayımlandı
21:58
Türk sinemasının kötü adamı Hikmet Taşdemir hayatını kaybetti Türk sinemasının kötü adamı Hikmet Taşdemir hayatını kaybetti
21:54
Aslan hata yapmadı! Galatasaray, İstanbulspor'u 3-1 yendi Aslan hata yapmadı! Galatasaray, İstanbulspor'u 3-1 yendi
20:49
RAMS Park'ta neler oluyor? Hakem İstanbulspor'un golünü iptal edip Galatasaray'a penaltı verdi RAMS Park'ta neler oluyor? Hakem İstanbulspor'un golünü iptal edip Galatasaray'a penaltı verdi

Son Dakika
00:15 İnci Taneleri dizisinin ilk bölümünde Dilber'in dansı büyük ilgi gördü
23:36 Sacha Boey'e de değindi! Okan Buruk'tan İstanbulspor maçı değerlendirmesi
22:54 Sarıyer'de çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek bulundu
22:35 Resmi görüşmeler başladı! Sacha Boey 25 milyon euroya Bayern Münüh'e transfer oluyor
22:05 İsveç'in NATO'ya katılım protokolü Resmi Gazete'de yayımlandı
21:58 Türk sinemasının kötü adamı Hikmet Taşdemir hayatını kaybetti
21:54 Aslan hata yapmadı! Galatasaray, İstanbulspor'u 3-1 yendi
20:49 RAMS Park'ta neler oluyor? Hakem İstanbulspor'un golünü iptal edip Galatasaray'a penaltı verdi
20:30 Birol Aydın, Saadet Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu
20:12 TBMM'de AK Parti ve DEM Parti arasında ''Kürdistan'' tartışması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2024 00:19:48. #1.13#
SON DAKİKA: Karabük Belediyesi, Emeklilere Ücretsiz Toplu Taşıma ve Su Kullanımı İmkanı Sağlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement