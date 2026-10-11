Karabük Eflani'deki örtü yangını 500 metrekarelik alanda hasara yol açtı - Son Dakika
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Karabük Eflani'deki örtü yangını 500 metrekarelik alanda hasara yol açtı

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Karabük Eflani\'deki örtü yangını 500 metrekarelik alanda hasara yol açtı
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Karabük'ün Eflani ilçesinde Abakolu köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle örtü yangını çıktı. Jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözlerin müdahalesiyle büyümeden söndürülen yangında 500 metrekarelik alan zarar gördü.

Karabük'ün Eflani ilçesinde çıkan örtü yangınında 500 metrekarelik alan zarar gördü.

Abakolu köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle örtü yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 500 metrekarelik alan zarar gördü.

Kaynak: İHA
3. SayfaJandarmaKarabükEflaniGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Karabük Eflani'deki örtü yangını 500 metrekarelik alanda hasara yol açtı - Son Dakika
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