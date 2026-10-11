Dusan Vlahovic, Beşiktaş tarihine geçti

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Kocaelispor’u konuk eden Beşiktaş, zirve takibini kararlılıkla sürdürürken yeni transferi Dusan Vlahovic de tarihe geçen bir performansa imza attı.

İLK FUTBOLCU OLDU

Mücadelede rakip fileleri havalandıran Sırp santrfor, siyah-beyazlı formayla sahaya ilk 11’de çıktığı ilk 4 Süper Lig maçının tamamında gol atma başarısı gösteren ilk futbolcu oldu.

GOL ATTIĞI DİĞER MAÇLAR

Daha önce Çorum FK, Fenerbahçe ve Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmalarında da ağları sarsan 26 yaşındaki golcü, yakaladığı bu müthiş seri ile Beşiktaş hücum hattının en önemli kozu haline geldi. Sırp yıldızın bu performansı taraftardan büyük alkış topladı.