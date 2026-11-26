Karabük genelinde polisin düzenlediği uygulamalarda 50 aranan kişi yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karabük il genelinde polis ekiplerinin yürüttüğü asayiş çalışmalarında 50 aranan şahıs yakalandı. Uygulamalarda 4 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 118 fişek ve kartuş ile 1 ses tabancası ele geçirildi.
Karabük'te polis ekiplerince gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında çeşitli silah ve mühimmat ele geçirilirken, aranan 50 şahıs yakalandı.
İl genelinde vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması, suçun önlenmesine yönelik il Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda; 4 ruhsatsız tabanca, 118 fişek ve kartuş, 3 ruhsatsız av tüfeği ile 1 ses tabancası ele geçirildi.
Çalışmalar kapsamında ayrıca çeşitli suçlardan aranan 50 şahıs yakalandı.
Kaynak: İHA
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