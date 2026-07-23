Alevlere teslim olan ev kullanılmaz hale geldi

Karabük'ün Ovacık ilçesinde alevlere teslim olan müstakil ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Yangın, ilçeye bağlı Gümelik köyünde meydana geldi. Ahmet Orhan'a ait müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede tüm evi saran alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Ovacık Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, müstakil ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
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