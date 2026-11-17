Karabük'ün Ovacık ilçesinde yaklaşık 150 metrelik şarampole yuvarlanan otomobilin 63 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Ovacık ilçesine bağlı Soğanlı köyü Bayrakdere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selehattin Arslan idaresindeki 34 UY 6567 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yaklaşık 150 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde sürücü Selehattin Arslan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.