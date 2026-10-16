Karabük Safranbolu\'da otomobil kaza yaptı, sürücü kanyonda ölü bulundu

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, İncekaya Kanyonu kenarında kaza yapmış halde bulunan otomobilin sürücüsünün cansız bedenine kanyonda ulaşıldı.

İncekaya Kanyonu kenarında Kemal D.'ye ait otomobilin kaza yapmış halde olduğunu görenler, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, Kemal D.'nin kanyonda hareketsiz yattığı görüldü. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Kemal D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından talihsiz adamın naaşı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.