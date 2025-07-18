Karabük'te 353 adet sentetik ecza hap ile yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi.
Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince savcılık koordinesinde il merkezinde icra edilen operasyonda, şüpheli bir şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada 353 sentetik ecza hap ele geçirildi. Olayla ilgili bir adet cep telefonuna da inceleme amacıyla el konulurken, şüpheli şahıs işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KARABÜK
Son Dakika › 3.Sayfa › Karabük'te 353 Sentetik Ecza Hap Ele Geçirildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?