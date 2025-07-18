Karabük\'te 353 Sentetik Ecza Hap Ele Geçirildi

Karabük'te 353 adet sentetik ecza hap ile yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi.

Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince savcılık koordinesinde il merkezinde icra edilen operasyonda, şüpheli bir şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada 353 sentetik ecza hap ele geçirildi. Olayla ilgili bir adet cep telefonuna da inceleme amacıyla el konulurken, şüpheli şahıs işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KARABÜK