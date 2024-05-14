Karabük\'te 1 Kişi Gözaltına Alındı, 78,5 Gram Kenevir Tohumu Ele Geçirildi

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Karabük'te yapılan operasyonda 1 kişi gözaltına alınırken, 78,5 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şehir merkezinde 1 şahsın ikametinde yapılan aramada 78,5 gram kenevir tohumu ile 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. - KARABÜK