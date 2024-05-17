Karabük\'te Abdullar köyünde iki katlı ev yangında

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Karabükün Ovacık ilçesine bağlı Abdullar köyünde iki katlı ev alevlere teslim oldu. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Olay, Abdullar Köyü Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Gülbeyaz Kantemir'e ait iki katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sararken ihbar üzerine olay yerine Ovacık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne ait itfaiye ve 2 arazöz sevk edildi. Yangının diğer evlere sıçrama riskine karşı Karabük'ten de bir itfaiye aracı takviye ekip olarak gönderildi. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor. - KARABÜK