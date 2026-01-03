Alevlere teslim olan ahşap ev tamamen yandı

Karabük'ün Yenice ilçesinde alevlere teslim olan ahşap ev tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

Olay, Esenköy köyünde meydana geldi. Rahmi Sarıbaş'a ait ahşap evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle ev tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkışı ile ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan, Yenice Belediye Başkanı Sertaş Karakaş da yangın bölgesine gelerek yangınla ilgili bilgi aldı. - KARABÜK