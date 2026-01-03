Alevlere teslim olan ahşap ev tamamen yandı - Son Dakika
Alevlere teslim olan ahşap ev tamamen yandı
03.01.2026 16:37  Güncelleme: 16:46
Karabük'ün Yenice ilçesinde Rahmi Sarıbaş'a ait ahşap ev, bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Karabük'ün Yenice ilçesinde alevlere teslim olan ahşap ev tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

Olay, Esenköy köyünde meydana geldi. Rahmi Sarıbaş'a ait ahşap evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle ev tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkışı ile ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan, Yenice Belediye Başkanı Sertaş Karakaş da yangın bölgesine gelerek yangınla ilgili bilgi aldı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

