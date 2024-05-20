Karabük\'te Aranan 27 Kişi Yakalandı, 15 Şahıs Tutuklandı

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Karabük'te çeşitli suçlardan araması bulunan 27 kişi yakalanırken, 15 şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından il genelinde 10-17 Mayıs tarihleri arasında yapılan saha çalışmalarında haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 25 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 12'si tamamlanan işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

0-1 yıl arası aranması olan 8,3-5 yıl arası aranması olan 2,5-10 yıl arası aranması olan 3 şahıs olmak üzere toplam 13 şahıs tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Öte yandan Eskipazar ilçesinde hakkında Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama suçundan kesinleşmiş 8 yıl 8 Ay 141 Gün hapis cezası ile yakalama emri bulunan, F.U. yakalanarak cezaevine gönderildi.

Yenice ilçesinde de polisler tarafından kamu düzeninin sağlanması, suçların önlenmesi, meydana gelen suçların faillerinin yakalanarak adalete teslim edilmesi amacıyla yapılan uygulamada durdurulan M.D. isimli şahsın üzerindeki kimliğin kendisine ait olmadığı belirlendi. Yapılan detaylı soruşturmada şahsın 16 ayrı suç kaydı olduğu ve 2 ayrı suçtan 6 yıl 29 gün hapis cezası ile yakalama emri olduğu ortaya çıktı Gözaltına alınan şahıs yapılan işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARABÜK