Karabük\'te Beton Mikseri Devrildi: 2 Yaralı

Karabük'ün Yenice ilçesinde beton mikserinin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Merkez Mahallesi İlkgelmez Mezarlığı yolunda meydana geldi. M.K. yönetimindeki 25 AEM 974 plakalı beton mikseri, sürücüsünün virajda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada sürücü M.K. ile araçta bulunan E.T. yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Yenice Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle yol kenarında bulunan bir elektrik direği zarar görürken kazanın ardından yola dökülen mazot nedeniyle trafiğe kapatılan yol kısa süre sonra yeniden ulaşıma açıldı. - KARABÜK