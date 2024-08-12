Karabük'te Binlerce Uyuşturucu Hapla Yakalanan 3 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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Karabük'te Binlerce Uyuşturucu Hapla Yakalanan 3 Kişi Tutuklandı

Karabük\'te Binlerce Uyuşturucu Hapla Yakalanan 3 Kişi Tutuklandı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde durdurulan araçlarda binlerce uyuşturucu hap ile yakalanan 3 kişi tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan operasyonda araçlarda uyuşturucu maddeler ve para ele geçirildi.

12.08.2024 16:42
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Karabük'ün Eskipazar ilçesinde durdurulan araçlarda binlerce uyuşturucu hap ile yakalanan 3 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Eskipazar'da icra edilen faaliyette durumlarından şüphelenilen 3 araç durduruldu. Araçlarda yapılan aramada 2 bin 784 adet uyuşturucu hap, 200 ml bonzai ham maddesi, 19 parça farklı ebatlarda uyuşturucu emdirilmiş peçete/kağıt, 17 bin 965 TL uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Eskipazar, Jandarma, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Karabük'te Binlerce Uyuşturucu Hapla Yakalanan 3 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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