Karabük\'te Casus Kamera Operasyonu

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Karabük'te, "casus kamera" olarak adlandırılan ve satışı yasak olan gizli kamera satışı gerçekleştiren şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından "casus kamera" olarak adlandırılan ve satışı yasak olan gizli kameraları çeşitli emtialar içerisine gizleyerek internet üzerinden satış yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, içerisinde gizli kamera ve ses kayıt cihazları bulunan çok sayıda duman dedektörleri, harici şarj aletleri, şarj adaptörleri, kül tablaları, dijital masa üstü saatleri, analog masa üstü saatleri, duvar saatleri, kol saatleri, elektrik prizleri, seyyar prizler, buvat kapakları, avize kapakları, spot led lambalar, oda kokuları, hesap makineleri, kalemler, termometreler, anahtarlıklar, ses bombaları, masa üstü süs eşyası, yaka düğmesi, kar küresi, heykel saatler, gaz lambaları, radyolar, müzik kutuları ve çok sayıda yapıma hazır halde bulunan; elektronik devre, elektronik kart, gizli kamera, gizli mikrofon, batarya, anten, aç-kapa anahtarlar ele geçirildi. Operasyonda, E.İ ve E.İ gözaltına alınırken, şahıslar hakkında 5607 SKM suçundan işlem yapıldı. - KARABÜK