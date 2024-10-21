Karabük'te Çatı Katında Yangın Paniğe Neden Oldu

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Çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu

KARABÜK - Karabük'te 3 katlı evin çatı katında çıkan yangın maddi hasara yol açtı.

Olay Atatürk Mahallesi Gaziler Caddesinde meydana geldi. Üç katlı bir evin çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri fark ede vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirirken olay yerine polis ve Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kısa sürede müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, çatıda meydana gelen hasar dron ile görüntülendi.