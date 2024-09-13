Karabük'te Cezaevinden Firar Eden Zanlı Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Karabük'te Cezaevinden Firar Eden Zanlı Yakalandı

Karabük\'te Cezaevinden Firar Eden Zanlı Yakalandı

Yenice'de cezaevinden firar eden S.K. yakalanarak cezaevine geri gönderildi.

13.09.2024 21:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'ün Yenice ilçesinde cezaevinden firar eden ve "hırsızlık" suçundan 6 yıl hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından durumundan şüphelenilerek durdurulan S.K.'nın 15 gün önce cezaevinden firar ettiği belirlendi. Şahsın ormanlık saklandığı tespit edilirken, S.K.'nın "hırsızlık" suçundan kesinleşmiş 6 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan S.K., işlemlerinin ardından Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Yenice İlçe Emniyet Amirliğinde görevli Çarşı Mahalle bekçilerinin devriye görevi sırasında iş merkezi içerisinde durumlarından şüphelenilen şahısların yapılan kontrolünde esrar içiminde kullanılan pet şişe, daralı ağırlığı 4.91 gram olan toz esrar maddesi, 1 adet açık halde uzunluğu 15 santimetre olan sustalı bıçak ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.G.A., V.E., A.K., E.K. isimli şahıslar hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak ve Kullanmak" suçlarından adli işlem tapıldı.

Diğer yandan uygulama sırasında yapılan kontrollerde M.Ç. isimli şahsın "Askeri Ceza Kanununa Muhalefet ve Suç Uydurma" suçlarından arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Uyuşturucu, Hırsızlık, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Yenice, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Karabük'te Cezaevinden Firar Eden Zanlı Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:22 Formayı giyeli yarım saat bile olmadı Kerem Aktürkoğlu, Benfica’daki ilk golünü attı Formayı giyeli yarım saat bile olmadı! Kerem Aktürkoğlu, Benfica'daki ilk golünü attı
22:55 Narin cinayetinde sis perdesi aralanabilir İkinci cep telefonu tespit edildi Narin cinayetinde sis perdesi aralanabilir! İkinci cep telefonu tespit edildi
21:56 İzmir’de bir rezil olay daha Yaşlı çift, parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi İzmir'de bir rezil olay daha! Yaşlı çift, parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi
21:31 Kiracı, ev sahibinin cinsel organını kesip ağzına sokmaya çalıştı Kiracı, ev sahibinin cinsel organını kesip ağzına sokmaya çalıştı
19:31 Narin’in babası kamerayı fark etmeden her şeyi söyledi: Gelip öcünü benden alsalardı Narin'in babası kamerayı fark etmeden her şeyi söyledi: Gelip öcünü benden alsalardı
11:54 Manchester City, küme düşebilir Manchester City, küme düşebilir
11:53 Okulda büyük rezillik Kız arkadaşına yaptığı uygunsuz hareketi böyle kayda aldı Okulda büyük rezillik! Kız arkadaşına yaptığı uygunsuz hareketi böyle kayda aldı
11:28 Rock grubu solisti, sahnede gitariste yumruk atınca konser sona erdi Rock grubu solisti, sahnede gitariste yumruk atınca konser sona erdi
11:23 İstanbul Sarıyer’deki Santa Maria Kilisesi’ne yapılan saldırının planlayıcısı yakalandı İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne yapılan saldırının planlayıcısı yakalandı
11:20 Diyanet İşleri Başkanı tartışma konusu oldu: Kelime-i Şehadet’i yanlış mı getirdi Diyanet İşleri Başkanı tartışma konusu oldu: Kelime-i Şehadet'i yanlış mı getirdi?
11:17 Emekli ve memur ne kadar zam alacak Merkez’in enflasyon tahminiyle hesaplar değişti Emekli ve memur ne kadar zam alacak? Merkez'in enflasyon tahminiyle hesaplar değişti
10:47 Cinsel ilişki teklifini reddeden erkek arkadaşına yaptıkları kan dondurdu Cinsel ilişki teklifini reddeden erkek arkadaşına yaptıkları kan dondurdu
10:45 Bu nasıl düğün Dağ gibi yığılan parayı 20 kişi 4 saatte saydı Bu nasıl düğün? Dağ gibi yığılan parayı 20 kişi 4 saatte saydı
10:41 Durdurabilene aşk olsun Nuri Şahin’in Dortmund’u lider oldu Durdurabilene aşk olsun! Nuri Şahin'in Dortmund'u lider oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2024 02:06:57. #1.13#
SON DAKİKA: Karabük'te Cezaevinden Firar Eden Zanlı Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement