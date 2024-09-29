80 yaşında katil oldu! Son kurşunu kendisine sıktı - Son Dakika
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80 yaşında katil oldu! Son kurşunu kendisine sıktı

80 yaşında katil oldu! Son kurşunu kendisine sıktı

Karabük'ün Eflani ilçesinde 80 yaşındaki Hüseyin Ortakcı, ağabeyinin eşini tabanca ile vurarak öldürdükten sonra intihar etti.

29.09.2024 22:05
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Karabük'te 80 yaşındaki adam, 72 yaşındaki yengesini tabanca ile vurarak öldürdükten sonra kendi canına kıydı.

YAŞLI ADAM YENGESİNİ ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

Edinilen bilgiye göre, olay ilçeye bağlı Alpagut köyü Hıdırlı Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin Ortakcı (80), evinin koridorunda ağabeyinin eşi Gülsiye Ortakcı'yı (72) tabanca ile vurdu. Yaşlı adam, daha sonra yatak odasına geçerek aynı tabanca ile kendini vurarak intihar etti.

İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede her ikisinin de hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının incelemeleri sonrası cenazeler Eflani Entegre Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, 3-sayfa, Cinayet, Eflani, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 80 yaşında katil oldu! Son kurşunu kendisine sıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • kamer tekeş:
    ülke sıyırdı!.. 75 4 Yanıtla
  • hamdi aslantaş:
    biran evvel ülke olarak silkelenip kendimize gelmemiz lazım Namazdan Kuran dan uzaklaşan toplum her belaya her pisliğe bulaşır Allah im ülke olarak hakkınızda hayırlısını versin biran evvel hepimizi ıslah etsin gidişat cokk kötü 54 16 Yanıtla
    Ahmet Kurtoğlu:
    evet doğrudur 2 1
  • Bedirhan Aslan:
    Bu kadarmı yani bu nasıl haber devamını öğrenemiyorsan haber yapma 52 3 Yanıtla
  • Murat:
    Allah Allah ne oluyor bu millete.? Acaba sebep ney durduk yere bir insan katil olmak istemez.! Ne diyelim iki tarafın ailesine rabbim sabır versin inşallah. 29 1 Yanıtla
    Davut Kochan:
    Ne oluyorsa vücutları na soktukları haram lokmalar dan oluyor 2 1
  • Serdar Kale:
    Acaba kimin yatak odasına geçip vuruyor kendini manidar 5 20 Yanıtla
    Türk Ak:
    Kesin doğulusun 1 0
  • Bir rüya null:
    iyide neden yapmış ne biçim haber insanı merakta bırakıyorsunuz 9 0 Yanıtla
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