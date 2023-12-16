Karabük\'te çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi, 1 kişi yaralandı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde çıkan yangında iki ev kullanılmaz hale gelirken, bir kişi yaralandı.

Olay Başpınar köyü Hocalar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şaban Kara'ya ait tek katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler yan taraftaki Ayhan Kara'nın evine de sıçradı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınıp söndürülürken, evler kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında Şaban Kara ellerinden yaralanırken, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK