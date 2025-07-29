Karabük\'te Çınar Ağacının Dalı Altında 4 Kişi Yaralandı

Karabük'te belediye ait sosyal tesisteki asırlık çınar ağacın kopan dalının altında kalan 4 kişi yaralandı.

Olay, Yenişehir Mahallesi Çehreli Sokak'taki Havuzlu Bahçe'de meydana geldi. Tesiste bulunan asırlık çınar ağacın çürüyen dalı koptu. Olay sırasında ağacın yakınında oturan Orhan K., Nagihan K., Mehmet S. ve Nezahat S. dalın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dalın altında mahsur kalanlar kurtarılarak ilk müdahalelerin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK