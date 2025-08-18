Karabük\'te Doğalgaz Kutusuna Giren Yılan Yakalandı

Karabük'te doğalgaz kutusuna giren yılan, itfaiye ekiplerince yakalandı.
Olay, 100. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki bir apartmanın önünde bulunan doğalgaz kutusuna yılanın girdiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri, kutunun içine giren yılanı kontrollü şekilde yakalayarak bölgeden uzaklaştırdı.
Yılanın doğaya salındığı öğrenildi. - KARABÜK
