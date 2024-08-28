Karabük'te düğün konvoyuna 14 bin 490 lira para cezası - Son Dakika
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Karabük'te düğün konvoyuna 14 bin 490 lira para cezası

Karabük'te bir düğün konvoyunda trafiği kapatarak ilerleyen ve tehlikeye düşüren 21 araç sürücüsüne 14 bin 490 lira para cezası kesildi. Polis ekipleri tarafından yapılan inceleme sonucunda tespit edilen araçların tescil plakalarına Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince ceza uygulandı.

28.08.2024 13:25
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Karabük'te trafiği kapatarak ilerleyen ve tehlikeye düşüren düğün konvoyundaki 21 araç sürücüsüne 14 bin 490 lira para cezası kesildi.

Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı yolu Balıklar Kayası mevkiinde bir düğün konvoyunun trafiği kapatıp, bazı yolcularında araçtan sarkarak trafiği tehlikeye düşürmesi üzerine polis ekipleri inceleme başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda bahse konu olay ile ilgili tespit edilen 21 aracın tescil plakalarına Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 14 bin 490 lira idari para cezası uygulandı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Karabük'te düğün konvoyuna 14 bin 490 lira para cezası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karabük'te düğün konvoyuna 14 bin 490 lira para cezası - Son Dakika
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