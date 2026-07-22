Eşi tarafından öldürülen 3 çocuk annesi kadın toprağa verildi

Karabük'ün Yenice ilçesinde dini nikahlı eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen 3 çocuk annesi Tutku Burcu Köseoğlu, son yolculuğuna uğurlandı.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından naaşı Yortan Beldesi'ne getirilen Köseoğlu için Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Köseoğlu'nun cenazesi, Çakıllar Köyü Aile Mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cenaze törenine Köseoğlu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra Belediye Başkanı Yılmaz Tiryaki ve vatandaşlar katıldı.

Diğer yandan yaşları 7 ila 10 arasında değişen ikisi kız bir erkek 3 çocuk ise Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı. - KARABÜK