Karabük\'te evinde düşen 90 yaşındaki kadın itfaiyenin camdan müdahalesiyle kurtarıldı

Karabük'te evinde düşen 90 yaşındaki kadın itfaiyenin camdan müdahalesiyle kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karabük Cumhuriyet Mahallesi'nde 4 katlı apartmanın 2'nci katındaki evinde dengesini kaybederek düşen 90 yaşındaki kadın, kapı kapalı olduğu için eve camdan giren itfaiye ekiplerince mahsur kaldığı yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaşlı kadın ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Karabük'te evinde dengesini kaybederek düşen yaşlı kadın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle mahsur kaldığı evden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Olay, Cumhuriyet Mahallesi 56. No'lu Sokak'ta meydana geldi. 4 katlı apartmanın 2'nci katında oturan Zeynep Sönmez (90), evinde dengesini kaybederek düştü. Düşmesiyle evde mahsur kalan Sönmez'in çığlıklarına duyan komşuları 112 Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunurken, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kapının kapalı olması nedeniyle eve camdan girerek, kapıyı açtı. Eve giren sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaşlı kadın, ekiplerin yardımıyla binadan çıkarıldı.
Yaşlı kadın, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?