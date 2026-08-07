Karabük\'te Gıda Zehirlenmesi Şüphesi

Karabük'te gıda zehirlenmesi şüphesiyle rahatsızlanan 8 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Olay, 100. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, tavuk yedikten bir süre sonra rahatsızlanan 8 kişi, mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

Hastanede tedavi altına alınan 8 kişi, sağlık durumlarının iyi olması üzerine taburcu edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.