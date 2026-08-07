Karabük'te Gıda Zehirlenmesi Şüphesi
Tavuk yedikten sonra rahatsızlanan 8 kişi hastanede tedavi edilerek taburcu edildi.
Karabük'te gıda zehirlenmesi şüphesiyle rahatsızlanan 8 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Olay, 100. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, tavuk yedikten bir süre sonra rahatsızlanan 8 kişi, mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.
Hastanede tedavi altına alınan 8 kişi, sağlık durumlarının iyi olması üzerine taburcu edildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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