Karabük\'te hatalı sollama ve ters yön kamerada, sürücüler son anda kurtuldu

Karabük'ün Eflani ilçesinde hatalı sollama yapan hafif ticari araç, karşı yönden gelen minibüsle burun buruna geldi. Sürücülerin son anda yaptığı manevralarla muhtemel kaza önlenirken, tehlikeli anlar araç kamerasına yansıdı.

Olay, Karabük-Eflani kara yolu Kırıklar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağışlı havada Eflani istikametine seyreden minibüs, virajı döndüğü sırada önündeki çekici sollayan hafif ticari araçla karşı karşıya geldi. Karşı yönden gelen araçları fark eden sürücüler, son anda yaptıkları manevralarla kafa kafaya çarpışmaktan kurtuldu. Yaşanan tehlikeli anlar, minibüsün araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kavşağa tersten girdi

Diğer yandan Safranbolu ilçesinde kavşağa tersten giren minibüs sürücüsü, diğer sürücülere zor anlar yaşattı. Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan Emek Mahallesi Kavşağı'nda, Karabük yönünden gelerek kavşağa giren bir otomobilin sürücüsü, ters yönden gelen minibüsle karşı karşıya kaldı. Karşısında bir anda minibüsü gören sürücü büyük şaşkınlık yaşadı.

Tehlikeye aldırış etmeden kavşakta ters yönde ilerlemeyi sürdüren minibüs yoluna devam ederken, yaşanan o anlar ise otomobilin araç içi kamerasına anbean yansıdı.