Karabük'te İhracat Arttı, İthalat Yükseldi

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Karabük'te Ağustos ayında ihracat artarken, ithalatta ise artış yaşandı.

Karabük'te Genel Ticaret Sistemine ve illere göre ihracat 2024 yılı Ağustos ayında 2023 yılının aynı ayına göre yüzde 9,7 artarak 22,7 milyon dolar (faaliyet iline göre ihracat 40,3 milyon dolar), illere göre ithalat yüzde 11,7 azalarak 72,3 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Zonguldak'ta ise Genel Ticaret Sistemine ve illere göre, ihracat 2024 yılı Ağustos ayında 2023 yılının aynı ayına göre yüzde 139,2 artarak 51,4 milyon dolar, illere göre ithalat yüzde 42,2 azalarak 99,2 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Bartın'da Genel Ticaret Sistemine ve illere göre ihracat 2024 yılı Ağustos ayında 2023 yılının aynı ayına göre yüzde 0,1 azalarak 1,9 milyon dolar, illere göre ithalat yüzde 79,9 azalarak 0,1 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'de ise, Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 2,3, ithalat yüzde 10,7 azaldı. - KARABÜK