Karabük'te İki Farklı Noktada Araç Yangını - Son Dakika
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Karabük'te İki Farklı Noktada Araç Yangını

Karabük\'te İki Farklı Noktada Araç Yangını

Karabük'te iki ayrı otomobil yangını meydana geldi. İtfaiye ekipleri her iki yangını da kısa sürede söndürdü, ancak araçlar kullanılmaz hale geldi.

19.11.2024 17:43  Güncelleme: 17:50
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Karabük'te iki farklı noktada meydana gelen araç yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Safranbolu ilçesine bağlı Karıt Sanayi Sitesi'ndeki bir kaporta dükkanının önünde park halindeki çekme belgeli otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm aracı sararken durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Safranbolu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kısa sürede müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Otomobilin yakınındaki 78 AAR 339 plakalı aracın da hasar gördüğü öğrenildi.

5000 Evler 75. Yıl Mahallesi'nde meydana gelen ikinci olayda ise Hüseyin Tokat'a ait 78 AY 359 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark edenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sevk edilen Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.

İki otomobil de yangın nedeniyle kullanılmaz hale geldi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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