Karabük'te iki kara yolunda trafik güvenliğini tehlikeye atan anlar kamerada - Son Dakika
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Karabük'te iki kara yolunda trafik güvenliğini tehlikeye atan anlar kamerada

Karabük\'te iki kara yolunda trafik güvenliğini tehlikeye atan anlar kamerada
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Karabük-Kastamonu kara yolunda ters yönden ilerleyen sürücü trafiği tehlikeye düşürdü, Karabük-Yenice kara yolundaki tünelde ise hatalı sollama yapan sürücü karşı yönden gelen kamyonetle burun buruna geldi. Her iki olay da cep telefonu kamerasıyla kaydedildi; hatalı sollama yapan sürücü son anda manevrayla kazadan kurtuldu.

Karabük'te ters yönden giden bir sürücü trafiği tehlikeye düşürürken, başka bir sürücü de tünel içerisinde hatalı sollama yaparak kazadan kıl payı kurtuldu.

Karabük- Kastamonu kara yolu Navsaklar köyü mevkisinde bir sürücü ters yönden ilerledi. Ters yönde hızla ilerleyen sürücü gelen araçlara aldırış etmezken, trafik güvenliğini tehlikeye attı.

Sürücünün ters yönde ilerlediği anlar, cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Tünelde hatalı sollama yaptı

Karabük-Yenice kara yolunda tünel içerisinde hatalı sollama yapan sürücü, karşı yönden gelen kamyonetle burun buruna geldi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Karabük-Yenice kara yolunda seyreden bir sürücü, tünel içerisinde önündeki araçları sollamak için karşı şeride geçti. Bu sırada karşı yönden gelen kamyonetle karşılaşan sürücü, son anda yaptığı manevrayla muhtemel kazadan kurtuldu.

Trafik güvenliğini tehlikeye atan hatalı sollama anları, cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İHA

Cep Telefonu, Kastamonu, Güvenlik, 3. Sayfa, Karabük, Trafik, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karabük'te iki kara yolunda trafik güvenliğini tehlikeye atan anlar kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karabük'te iki kara yolunda trafik güvenliğini tehlikeye atan anlar kamerada - Son Dakika
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