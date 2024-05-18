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Karabük'te iki katlı ev alevlere teslim oldu

Alev alan iki katlı evdeki yangını söndürme çalışmaları sürüyor

KARABÜK - Karabükün Ovacık ilçesine bağlı Abdullar Köyünde alevlere teslim olan iki katlı evdeki yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Olay, Abdullar Köyü Merkez Mahallesinde meydana geldi. Gülbeyaz Kantemir isimli şahsa ait iki katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sararken ihbar üzerine olay yerine Ovacık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne ait itfaiye ve 2 arazöz sevk edildi. Yangının diğer evlere sıçrama riskine karşı Karabük'ten de bir itfaiye aracı takviye ekip olarak gönderildi. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.