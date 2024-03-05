Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
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Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Karabük'te meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

05.03.2024 13:22
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Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

KARABÜK - Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza Karabük- Eskipazar karayolu Organize Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. S.Y. sevk ve idaresindeki 78 BG 894 plakalı otomobil Eskipazar istikametine seyir halindeyken, kavşaktan dönüş yapmakta olan K.K. sevk ve idaresindeki 06 CVH 344 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada K.K., M.C. ve S.Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

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