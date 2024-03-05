Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
KARABÜK - Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza Karabük- Eskipazar karayolu Organize Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. S.Y. sevk ve idaresindeki 78 BG 894 plakalı otomobil Eskipazar istikametine seyir halindeyken, kavşaktan dönüş yapmakta olan K.K. sevk ve idaresindeki 06 CVH 344 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada K.K., M.C. ve S.Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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Kırklareli'de yapılan asayiş ve güvenlik değerlendirme toplantısında Vali Birol Ekici, emniyet, jandarma ve sahil güvenlik komutanlığı ekiplerinin şubat ayı faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Ekici, Kırklareli'nin huzurlu ve güvenli bir şehir olduğunu vurgulayarak, suçluların yakalanmasında halkın desteğine teşekkür etti. Ayrıca, seçimlerin huzur ve güvenliği için gerekli tedbirlerin alındığını belirtti. Toplantıda ayrıca düzensiz göçle mücadelede elde edilen başarılar da paylaşıldı.
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Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde devriye gezen Jandarma ekipleri, Çamlı köyü yakınlarında park halinde bulunan araçlarda şüpheli hareketlerde bulunan şahısları fark etti. Yapılan aramada kazma, kürek, jeneratör ve el feneri gibi kaçak kazı için kullanılan malzemeler ele geçirildi. E.K., A.Ö., H.D. ve M.Ö. isimli şahıslar gözaltına alındı.
Adana'nın Seyhan ilçesinde, eski sevgilisini barışmak istemediği için tabancayla boynundan vurarak ağır yaralayan şahıs tutuklandı. Şüpheli, pişman olduğunu öne sürerken, genç kız ise kasıtlı vurulduğunu iddia etti. Olayda kullanılan tabancanın ruhsatsız olduğu belirlendi.
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Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatı yapan 4 şüpheli şahıs tutuklandı. Operasyonlarda toplamda 5 kilo 220 gram metamfetamin, 44,04 gram afyon sakızı, 1,96 gram esrar ve 1,04 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucuyla mücadeleye kararlılıkla devam edileceğini açıkladı.
Filipinler sahil güvenlik gemisi, tartışmalı Güney Çin Denizi'nde Çin'e ait bir sahil güvenlik gemisi ile çarpıştı ve 4 Filipinli yaralandı. Filipinler sahil güvenliği, Çin'i tehlikeli manevralar yapmakla suçladı. İki ülkenin sahil güvenlik gemilerinin çarpıştığı bir diğer olayda ise Filipinler gemisinde hasar meydana geldi. Çin ile Filipinler arasındaki tansiyon yükseldi.
Sultanbeyli'de seyir halindeki bir otobüste otobüs şoförü ile kadın yolcu arasında 'durağa girmedin' tartışması yaşandı. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine şoför, koltuğundan kalkarak kadına vurdu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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