Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kırklareli'de Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı Düzenlendi

Kırklareli'de yapılan asayiş ve güvenlik değerlendirme toplantısında Vali Birol Ekici, emniyet, jandarma ve sahil güvenlik komutanlığı ekiplerinin şubat ayı faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Ekici, Kırklareli'nin huzurlu ve güvenli bir şehir olduğunu vurgulayarak, suçluların yakalanmasında halkın desteğine teşekkür etti. Ayrıca, seçimlerin huzur ve güvenliği için gerekli tedbirlerin alındığını belirtti. Toplantıda ayrıca düzensiz göçle mücadelede elde edilen başarılar da paylaşıldı.