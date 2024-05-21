Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
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Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Karabük\'te iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Karabük'te meydana gelen kazada, E.A. sevk ve idaresindeki 78 ABD 835 plakalı otomobil ile S.P. sevk ve idaresindeki 78 SA 645 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile yolcu olarak bulunan Ü.K. ve N.P. yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen polis ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

21.05.2024 16:40
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Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

KARABÜK - Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza Kanyon Köprü mevkiinde meydana geldi. E.A. sevk ve idaresindeki 78 ABD 835 plakalı otomobil, S.P. sevk ve idaresindeki 78 SA 645 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler ile yolcu olarak bulunan Ü.K. ve N.P. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

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