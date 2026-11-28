Karabük'te olay yeri inceleme aracı, yola çıkan bir ata çarptı. Meydana gelen ve arkadan gelen iki aracın da karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Şehit Ateşe Reşat Bulvarı üzerinde medyana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki olay yeri inceleme aracı, kara yoluna çıkan ata çarptı. Bu sırada arkadan gelen 06 FFE 465 plakalı otomobil, olay yeri inceleme aracına çarptı. Aynı yönde ilerleyen 78 SB 444 plakalı otomobil de kazaya karışan 06 FFE 465 plakalı araca çarptı.

2 kişinin yaralandığı zincirleme kazaya üç araç karıştı. Olay yerine, ihbarın ardından sağlık ve ilgili ekipler yönlendirildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ardından hastaneye kaldırıldı.

Çarpmanın etkisiyle yere düşen atın ise kısa süre sonra ayağa kalkıp uzaklaştığı görüldü.