Karabük\'te Kaçak Kazı Yapan 2 Kişi Suçüstü Yakalandı

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Karabük'te kaçak kazı yapan 2 kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Karabük Merkez'de icra edilen faaliyette 2 kişinin ormanlık alanda izinsiz define aradığı ihbarı aldı. Yapılan operasyonda şüpheliler kazı yaparken suçüstü yakalanırken alanda kürek, kazma ve levye ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı. - KARABÜK