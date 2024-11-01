Karabük\'te Kaçak Tütün Operasyonu

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Karabük'te jandarmanın iki iş yerine düzenlediği operasyonlarda 22 bin 60 adet makaron, 10 kilo tütün ve çok sayıda kaçak sigara ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri merkezde icra edilen faaliyete kaçak ürün sattığı belirlenen iki ayrı iş yerine operasyon düzenledi. İş yerlerinde yapılan aramada 85 paket farklı markalarda bandrolsüz gümrük kaçağı sigara, 22 bin 60 adet içi tütün ile doldurulmuş makaron, 36 bin adet sigara ambalaj poşeti, 7 adet elektronik sigara likidi, 18 kutu 125 gramlık farklı markalarda bandrolsüz gümrük kaçağı nargile tütünü ve 10 kilo 442 gram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Şüpheliler, yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. - KARABÜK