Karabük'te kimliği henüz belirlenemeyen bir kadının park halindeki otomobilin camlarını demir çubukla kırdığı anlar cep telefonu kamerasınca görüntülendi.
İddiaya göre, eline aldığı demir çubukla park halindeki otomobilin yanına gelen kadın, aracın camlarına art arda vurmaya başladı.
Hırsını alamayan kadın üç kez aracın başına gelerek camları kırıp olay yerinden ayrıldı. Yaşananlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Polis ekipleri kadının yakalanması çalışma başlattı. - KARABÜK
Son Dakika › 3. Sayfa › Karabük'te Kadın Aracı Kırdı - Son Dakika
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