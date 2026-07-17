Karabük'te Kadın Aracı Kırdı - Son Dakika
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Karabük'te Kadın Aracı Kırdı

17.07.2026 16:34
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Kimliği belirsiz bir kadın, park halindeki otomobilin camlarını demir çubukla kırdı.

Karabük'te kimliği henüz belirlenemeyen bir kadının park halindeki otomobilin camlarını demir çubukla kırdığı anlar cep telefonu kamerasınca görüntülendi.

İddiaya göre, eline aldığı demir çubukla park halindeki otomobilin yanına gelen kadın, aracın camlarına art arda vurmaya başladı.

Hırsını alamayan kadın üç kez aracın başına gelerek camları kırıp olay yerinden ayrıldı. Yaşananlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Polis ekipleri kadının yakalanması çalışma başlattı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Karabük'te Kadın Aracı Kırdı - Son Dakika

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