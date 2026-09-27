Karabük\'te kasklı şüpheli demir mazgalı söküp çaldı, o anlar kameraya yansıdı

Karabük'te bir apartmanın girişindeki demir mazgalı sökerek çalan kasklı şahıs güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 100. Yıl Mahallesi'nde bir apartmanın önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletle apartmanın önüne gelen kasklı bir şahıs, çevreyi bir süre kontrol ettikten sonra bina girişindeki demir mazgala yöneldi. Eğilerek mazgalı yerinden söken şüpheli, eline aldığı demir mazgalla olay yerinden uzaklaştı. Şüphelinin mazgalı sökerek çaldığı anlar apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelinin demir mazgalı söktükten sonra motosikletine binerek sokaktan uzaklaştığı görüldü.

Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.